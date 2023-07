Meloni a Vox | In Europa è arrivato il tempo dei patrioti

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Agenzia Vista) Spagna, 13 luglio 2023 "Mi auguro che Vox abbia un ruolo importante nel prossimo governo. E'ildei, in Italia, in Repubblica ceca, abbiamo fatto capire che siamo in grado di governare. La vostra vittoria può dare impulso a tutta l'". Lo afferma la premier, Giorgia, collegata con Valencia, nel corso di una manifestazione elettorale del leader di Vox, Santiago Abascal. Vox Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

21.46:noi difendiamo i deboli "Buonasera patrioti, buonasera Santi. Grazie a voi. Sono molto contenta di contribuire con il mio messaggio alla campagna elettorale e ribadire il grande legame ...

