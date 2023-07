Med-PaLM 2 | l’AI di Google che per ora non sostituirà i medici

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tranquilli, per il momento l’intelligenza artificiale medica sviluppata danon prenderà il posto deiospedalieri. Il triage e tutte le operazioni successive resteranno nelle mani – e nella mente – di persone in carne e ossa. Con tutti gli annessi e connessi, positivi o negativi (come la storia insegna). In queste settimane, però, si è entrati nel vivo delle sperimentazioni cliniche delle funzionalità di Med-2, il sistema basato sulche (per il momento) può rappresentare un utile supporto al personale medico-ospedaliero. LEGGI ANCHE > La causa ache sostiene che l’azienda abbia sottratto dati senza consenso per addestrare la sua AI Il progetto Med-ha visto la luce nel 2022 con una versione iniziale che, successivamente, è stata ritoccata. Nello ...

