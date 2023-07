Matteo Salvini | il sabotator cortese

(Di giovedì 13 luglio 2023) Miguel de Unamuno disse una volta che Cervantes era nato per raccontare la vita di Don Chisciotte e lui per commentarla. Qualche cosa di simile noi pensiamo del segretario leghistaS... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L'autonomia regionale, quella differenziata chevorrebbe per la campagna elettorale delle Europee, con il fiato sul collo dei governatori, a cominciare da quello Veneto Luca Zaia. Che ...Moratoria sul nuovo codice dei contratti per le gare Pnrr e Pnc. Con una circolare firmata ieri da, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito importanti chiarimenti interpretativi e alcune prime indicazioni operative sul regime giuridico applicabile agli ...Oggi sciopero dei treni, è fallito il tentativo del ministro dei trasporti,, di scongiurare il fermo dei trasporti su rotaia in calendario per oggi e domani. 'Non ci sono le condizioni ...

La politica siciliana in fermento: ostacoli per il "collegato bis" alla Finanziaria e l'Ars in una situazione precaria. Dopo tre tentativi falliti la settimana scorsa a Sala d'Ercole, il disegno di le ...Pnrr, giustizia e sindacati. Ora è chiaro: il vicepremier e capo della Lega è venuto al mondo per correggere Meloni ...