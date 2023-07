Matteo Bassetti segnalato da 123 medici all’ordine per aver propagandato la sicurezza dei vaccini | la replica | “Li denuncio”

Tra le accuse principali rivolte dai 123 medici ac'è quella di "aver attaccato e insultato i colleghi che volevano informare i loro pazienti sui vantaggi e svantaggi della inoculazione definendoli cattivi maestri". Il provvedimento ...È stato denunciato da 123 medici per le presunte violazioni che avrebbe compiuto il professor, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Genova, Alessandro Bonsignore, si è visto recapitare una ...Genova, 13 lug. Il professor, direttore della clinica di malattie infettive dellospedale San Martino di Genova, e' stato segnalato da 123 medici allOrdine dei Medici di Genova, con laccusa di aver propagandato la ...

Matteo Bassetti segnalato all'Ordine da 123 medici: "Ha propagandato l'efficacia di un farmaco sperimentale" | Lui ... Il Riformista

"Chiamare medici questi laureati in medicina è un insulto a chi svolge questa professione in scienza e coscienza" parla così il Prof. Matteo Bassetti intervistato da Tgcom24 in merito alla segnalazion ...Matteo Bassetti annuncia già battaglia in tribunale. Quella lettera firmata da 123 medici e inviata all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Genova, ...