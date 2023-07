(Di giovedì 13 luglio 2023) AGI -e costruttivo durante il colloquio tra Sergioe Giorgiache si è tenuto al Quirinale, al termine del Consiglio supremo di difesa su Nato Ucraina e migranti. La precisazione del Quirinale suldel faccia a faccia tra presidente e premier spazza in un colpo solo le ricostruzioni di chi voleva un Sergiocon la matita rossa e blu 'interrogare' Giorgia, correggendo il ddl Nordio. Innanzitutto perché lanon è stata l'unico tema della chiacchierata tra i due, che hanno fatto accenno anche ai prossimi appuntamenti che attendono il Paese e il governo, tra cui il, e poi perché non è lo Studio alla Vetrata, dove i due hanno parlato, il luogo deputato a emendare un ddl. ...

Mattarella vede Meloni, focus su giustizia e Pnrr in un "clima cordiale" AGI - Agenzia Italia

Colloquio di un'ora tra il premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è parlato del delicato tema della giustizia, che all'ordine del giorno vede la riforma Nordio ...Riunione al Quirinale presieduta dal capo dello Stato con la premier, Tajani, Crosetto, Giorgetti, Urso e il capo di Stato Maggiore Cavo Dragone.