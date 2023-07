Mattarella-Meloni | incontro costruttivo al Quirinale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Al centro del colloquio probabilmente i principali temi dell’agenda di governo e in particolare la questione giustizia È durato circa un’ora l’altra il presidente della Repubblica, Sergio, e la presidente del Consiglio, Giorgia, svoltosi nello studio alla Vetrata al termine della riunione del Consiglio supremo di difesa. Al centro del colloquio, che fonti deldefiniscono cordiale e, probabilmente i principali temi dell’agenda di governo e in particolare la questione giustizia dopo le accese polemiche degli ultimi giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

