Mattarella - Meloni | colloquio di un' ora dopo il Consiglio supremo di Difesa

(Di giovedì 13 luglio 2023) I temi al centro delNel corso deldella, il premier, 'ha illustrato gli esiti del vertice Nato di Vilnius - si legge in una nota. - . Ilha, ...

È trascorsa così la prima giornata di Giorgiadopo il vertice Nato a Vilnius. La presidente del Consiglio ha avuto un colloquio a tutto campo con Sergio, focalizzato a lungo sul ...Si può dire così, per comprendere il senso. La politica, come noto, è fatta anche di segnali. Lo è l'incontro di circa un'ora tra Sergioe Giorgia, a margine della riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Lo è stato quello del giorno prima quando, negli stessi minuti in cui la premier da Vilnius riaffermava l'...... il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica, Sergio. Alla riunione hanno partecipato: il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia; il Ministro ...

Colloquio Mattarella-Meloni dopo il Consiglio supremo di Difesa Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Roma, 13 lug. (askanews) - L'atteso colloquio tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni si è tenuto oggi al Quirinale. Al termine del Consiglio ...