Matt Damon è caduto in depressione girando un film che sapeva essere "fatica sprecata"

(Di giovedì 13 luglio 2023)ha rivelato diinin passato a causa delle riprese di una pellicola in particolare: 'è stata una'. Durante un'intervista diffusa da Jake's Takes, relativa al tour promozionale di Oppenheimer,ha parlato di un'esperienza personale molto delicata, rivelando diin uno stato didurante le riprese di unche, in seguito, non si è rivelatoquello che sperava.non ha esplicitamente menzionato il titolo del, ma ha comunque riflettuto su come si sia trovato in una situazione in cui si è reso conto che il progetto non ...

Anche, a Londra per la premiere di Oppenheimer, si è espresso in favore dello sciopero: "abbiamo dato l'autorizzazione, il 98% ha votato - ha detto - è un'azione per gli attori lavoratori, ...... anche gli attori sul piede di guerra Il caso della prima londinese di Oppenheimer Tra i grandi nomi di Hollywood che hanno parlato dello sciopero negli scorsi giorni c'è ad esempio, che ...Barbie contro Oppenheimer,invoca la tregua: "Si può andare al cinema due volte in un weekend" L'atteso progetto ha come protagonista Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer. Al ...

Matt Damon, red carpet di famiglia: tutto l’amore per le figlie Vanity Fair Italia

Matt Damon ha rivelato di essere caduto in depressione in passato a causa delle riprese di una pellicola in particolare: 'è stata una fatica sprecata'.Le trattative tra il SAG-AFTRA, sindacato a tutela di performer e attori, e l'AMPTP, quello dei produttori, sono fallite. Il primo chiede un nuovo contratto che preveda retribuzioni più alte, tutela c ...