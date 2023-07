Materie prime critiche | l’annuncio del ministro Urso | «Miniere aperte entro fine anno L’obiettivo è diventare leader europei nel riciclo»

(Di giovedì 13 luglio 2023)l’Italia riaprirà leper estrarre le, ossia tutti quei metalli e altri materiali considerati fondamentali per la transizione energetica. Ad annunciarlo è ilper le Imprese e il Made in Italy Adolfo, che questa mattina ha parlato a margine della presentazione a Roma del nuovo think tank dell’Università Luiss sui temi. «Penso chetutto il quadro sarà chiaro: la normativa europea, quella italiana e le potenzialità del nostro territorio. A quel punto le imprese potrpresentare i loro progetti», ha precisato. Nei mesi scorsi, il suo ministero e ...

L'Italia prende posizione sulla riapertura delle miniere nel Paese e si prepara ad agire: ecco cosa ha deciso il governo italiano!AGI - In Italia sono presenti 16 delle 34 materie prime critiche, ma si trovano in miniere chiuse da 30 anni; occorre dunque investire per riaprirle. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del ...