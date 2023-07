Mario Reviglione | il simbolista ritrovato

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 luglio 2023) Appartato rispetto alle correnti e ai movimenti italiani del primo Novecento, questo pittore torinese ha individuato ed espresso la sua misura in una ritrattistica intensa e inquieta. Oggi un’esposizione torna - giustamente - a riscoprirlo. Per molti anni il nome di(nato a Torino nel 1883 e scomparso nel 1965) in posizione subordinata, fu, nella mia mente, legato a un suo dipinto memorabile: il Ritratto di Amalia Guglielminetti, realizzato tra il 1911 e il 1912, memorabile per l’intensità dello sguardo e l’eleganza dell’ambientazione, tanto da renderlo, per la forza seduttiva, simile alla Paolina Borghese di Antonio Canova. Andai a vederlo, ormai quarant’anni or sono, a casa della vedova di Italo Cremona. La memoria della fortuna critica non è favorevole. Severi Ugo Ojetti ed Enrico Thovez, che hanno sentenziato: «All’armonia ...