Marica Pellegrinelli svela la sua lotta contro un tumore

(Di giovedì 13 luglio 2023), famosa modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, hato sui suoi social un retroscena doloroso ma coraggioso: la sua battagliaunovarico. Condividendo dettagli intimi della sua esperienza,ha voluto sensibilizzare i suoi follower sull’importanza della prevenzione. Un anno fa, la modella ha affrontato un intervento delicato seguito da un periodo di cure, ma è riuscita a trovare la forza in sé stessa e nel sostegno amorevole della sua famiglia e del suo fidanzato, William Djoko. Lae l’importanza della prevenzione Nonostante la riservatezza, il timore e una certa scaramanzia che l’ha tenuta lontana dal parlare apertamente di questa sfida,ha deciso di rompere il silenzio, sentendo che poteva ...

" Un anno fa mi operavo ". L'annuncio diè arrivato a sorpresa con un post Instagram come tanti. Un contenuto con foto e video di un'estate, quella del 2022, che nascondeva un dramma personale raccontato solo oggi. L'ex ...: 'Con Eros Ramazzotti è finita perché… quel tipo di vita non è fattibile' - guarda SGUARDO AL FUTURO -prosegue nel suo racconto: 'Ne sono uscita molto più forte, ..."Un anno fa mi operavo ho avuto l'enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l'estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme.

Marica Pellegrinelli: “Ho avuto un tumore, un anno fa mi sono operata”. L'abbraccio social dei fan IL GIORNO

La modella Marica Pellegrinelli racconta per la prima volta il dramma vissuto un anno fa: "Ne sono uscita più forte" ...Marica Pellegrinelli malattia. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha usato il suo profilo social per annunciare ai suoi follower di aver lottato contro… Leggi ...