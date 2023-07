Marco Morandi | il figlio di Gianni | preso di mira sui social | “Sei più vecchio di tuo padre” Lui risponde così

(Di giovedì 13 luglio 2023) C’è questa storia di fantascienza dove a un certo punto una cupola fatta di uno strano e alieno materiale avvolge un’intera zona della Terra e dentro quell’area iniziano a succedere cose bizzarre. Ora, facciamo un piccolo cambio e mettiamo che dentro al perimetro di questa strana cupola tutti gli abitanti inizino a comportarsi da stronzi, in particolar modo quando si tratta di interazioni. La cosa potrebbe riuscire a spiegare, per esempio, quel che accade sul profilo Instagram di. Ildi, 49 anni, posta per la maggior video nei quali canta o si gode familiari e amici eppure molti commenti di utenti qualsiasi sono legati al suo aspetto fisico: “Certo che è bruttino! Scusatemi ma non ho saputo trattenermi!“, “È piùilche ...

Insulti sul suo profilo Instagram ai quali il secondogenito del cantante, 49 anni, musicista a sua volta, risponde per le rime ...«Sull’aspetto esteriore mi hanno insegnato a tenermi i miei commenti per me, ma vedo che l’educazione non è uguale per tutti…». Questa la replica di Marco Morandi, figlio del noto Gianni, a molti hate ...