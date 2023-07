Marco Giallini a La Confessione di Peter Gomez cita i Baustelle | “La sinistra? Non c’è Certo che sono deluso da questo grande vuoto”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Famiglia operaia, papà socialista, prima di fare l’attore, ospite de Ladiin onda il 14 giugno alle 22.45 su Nove, ha fatto anche il “bibitaro” e l’imbianchino, ma non gli piace parlare di politica, fare l’attore impegnato che prende posizione sui temi del dibattito pubblico. “Gli schieramenti non mimai piaciuti – ha detto l’attore ricordando poi alcuni versi della canzone del gruppo Ritmo Tribale: “Non mi ricordo cosa ho promesso, masicuro che non manterrò“. “Lei che viene da una famiglia di, cosa pensa di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio? Le piace o non le piace?”, ha domandato il conduttore. “Non lo so ancora, ha iniziato adesso, vediamo. Se manda subito via Schiavone, insomma, ...

