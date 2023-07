Marcello Volpe scomparso alla vigilia del suo compleanno | una segnalazione accede la speranza dopo 12 anni

(Di giovedì 13 luglio 2023) "Mi ha detto che si chiamava, che voleva tornare in Sicilia dmamma. Poteva avere sui 30". Laa "Chi l'ha visto?" di una donna da Zehlendorf, quartiere della zona sud di Berlino, in Germania, riaccende le speranze sul caso di, il giovane...

A “Chi l’ha visto” una serie di testimonianze e un video da Zehlendorf, quartiere nella zona sud della capitale tedesca. Del giovane palermitano non si hanno notizie da 12 anni ...Parla Laura Zarcone, la mamma di Marcello Volpe. L'ultimo avvistamento. E quella domanda di sempre: dove sei finito