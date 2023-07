Mapello | archiviate le accuse contro il maneggio | “Ma resta il pesante danno d’immagine”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 luglio 2023). Archiviato dal gip Federica Gaudino perché “il fatto non sussiste” il procedimento a carico deldidenunciato lo scorso aprile dagli animalisti del Progetto Islander, la onlus fondata da Nicole Berlusconi (nipote di Silvio) l’associazione si occupa della riabilitazione psico-fisica degli animali provenienti da sequestri per reati di maltrattamento, poi dati in affidamento e adozione. Il caso era esploso in rete, dopo alcune immagini pubblicate sui social network. Mostravano un cavallo a terra in un box. “Molto magro, sofferente, in preda a una grave sintomatologia colica” denunciavano i membri della onlus. E non era l’unico, a loro dire. Gli animalisti spiegavano di essere intervenuti a seguito di diverse segnalazioni e anche carabinieri foli e Ats avevano svolto dei sopralluoghi pochi ...