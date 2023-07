Manuel Pirelli | “Ho sempre saputo di essere gay | ma accettarlo non è stato semplice”

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 luglio 2023)qualche giorno fa ha fatto coming out annunciando al mondo di essersi fidanzato con Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne. Oggi, a distanza di quasi una settimane, è tornato a parlare della propria situazione. “Capisco lo stupore della gente e la sorpresa nel vedermi oggi insieme ad un ragazzo, soprattutto felice ed innamorato. Ci sono giorni in cui persino io mi stupisco, perché non avrei mai immaginato, fino a poco tempo fa, di potercosì felice riuscendo adfinalmente me stesso. Non voglio giustificarmi, ma allo stesso tempo ci tengo a far capire alla gente che, molto più spesso di quello che si può immaginare, per una persona puòcomplicato fare i conti con la propria s3ssualità e con il proprio orientamento”....