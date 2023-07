Manuel e Isabella | retroscena su Temptation Island | “Penali severissime”

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 luglio 2023) Appena una puntata di, ecco quanto sono duratiMarascio eRecalcati. La ragazza infatti dopo aver visto alcuni video in cui il fidanzato si lamentava di lei, ha deciso di chiedere il falò di confronto. Nonostante un battibecco alla fine i due ragazzi sono usciti insieme dal programma. Questo però non significa che fuori dalla trasmissione Marascio e la Recalcati possano vedersi. Il papà del giovane infatti ha svelato a Di Più Tv che il figlio non può incontrare la compagna: “Mio figlio non la può vedere fino a quando il programma è in onda. Hanno. Si ritroveranno a Roma per la puntata finale. Si amano, mi auguro che trovino il loro equilibrio e che mi rendano presto nonno. Sono di due mondi diversi, madeve ...