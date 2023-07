Mantovano frena Nordio sul concorso in associazione mafiosa | ' Non si discute'

(Di giovedì 13 luglio 2023) su Tg. La7.it - "Modificare il reato diesterno innon è un tema in discussione , il governo non farà alcun passo indietro nella lotta alla ...

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo, vicino alla premier Giorgia M eloni, getta acqua sul fuoco sulla controversa proposta del ministro della G iustizia Carlo Nordio.Ci sono altre priorità" diceal Fatto Quotidiano . Poi parlando ad Askanews.it, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio aggiunge: "Non riaprirei altri discorsi, sul concorso ...Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo, vicino alla premier Giorgia M eloni, getta acqua sul fuoco sulla controversa proposta del ministro della G iustizia Carlo Nordio.

