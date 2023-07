Mantovano frena Nordio sul concorso esterno | ' Non si discute'

A parlare al Fatto Quotidiano in una giornata che vede di nuovo in primo piano lo scontro fra magistratura e politica, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo. Le ...Per"la giurisprudenza sul concorso esterno è consolidata" e "non c'è bisogno di aprire un altro fronte", nonostante, ammette, "ci sono interpretazioni diverse dei giuristi sul tema". Il ..."Immaginare una revisione dell'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa o un'abolizione tout court mi pare davvero difficile. Il concorso esterno si è rivelato uno strumento molto utile e ...

Mafia, Mantovano frena Nordio: "Modifiche a concorso esterno non ... Entilocali-online

“Ai parenti delle vittime di mafia – a Salvatore Borsellino e Maria Falcone – dico che modificare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è un tema in discussione, il governo non farà ...(Adnkronos) – “Ai parenti delle vittime di mafia – a Salvatore Borsellino e Maria Falcone – dico che modificare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è un tema in discussione, il go ...