Manduria | tenda in spiaggia e multa salata per la cafonata balneare FOTO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Doccia fredda per una famiglia barese che a, più precisamente a San Pietro in Bevagna, ha montato unadi 30 metri quadrati ined è stata sanzionata con unadi 500 euro. La contravvenzione e l’obbligo di sgomberare la struttura sono arrivati dopo le segnalazioni sui social, con tanto dicondivise da altri bagnanti. Una grandebianca con tanto di finestre di plastica, questa la struttura che una famiglia barese ha montato in un’area di San Pietro in Bevagna precisamente alla foce del fiume Chidro e a ridosso della riserva naturale. Ledella costruzione sono diventate rapidamente virali sui social network, tra burle e riflessioni serie. La sanzione di 500 euro è arrivata da un’ordinanza sulla balneazione che è stata applicata ...

... ritrovati i corpi dei due fratellini dispersi: morti in un bacino per l'irrigazione aFotogallery - Taranto, famiglia installa maxiin riva al mare: rimozione e multa di 500 euro ...... 'Un'emozione fortissima' a napoli Fotogallery - Distrutta da un incendio la 'Venere degli stracci' aFotogallery - Taranto, famiglia installa maxiin riva al mare: rimozione e multa ...... ritrovati i corpi dei due fratellini dispersi: morti in un bacino per l'irrigazione aFotogallery - Taranto, famiglia installa maxiin riva al mare: rimozione e multa di 500 euro ...

Installano maxi tenda in riva al mare a Manduria: multa di 500 euro La Gazzetta del Mezzogiorno

Intervento di carabinieri e polizia locale di Manduria nei confronti di una famiglia della provincia di Bari che aveva innalzato una tensostruttura in riva al mare. La denuncia di un'associazione loca ...Una famiglia proveniente da Bari si è recata a Manduria, nella provincia di Taranto, per trascorrere una giornata in spiaggia tutti insieme. Hanno installato un tendone-gazebo di circa 30 metri ...