“Mamma Dilettante” | arriva Elisabetta Canalis | “Con la gravidanza vedevo il mio corpo cambiare”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ospite del podcast della conduttrice di Dazn La nuova ospite del podcast di Diletta Leotta,, è. Il podcast, da qualche settimana è ormai programma di riferimento per chi ha figli e non solo, è prodotto da Dopcast – Disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Sul periodo dellaha spiegato: “Diciamoci la verità, chi lavora con il proprio, con la sua immagine ha un problema… non ti vedi più! Avevo dei momenti in cui ero molto giù perchèil miotanto. La parte estetica è stata difficile da superare, ma non impossibile perchè poi subentra il sentimento positivo per la tua bambina che sta ...