...È stata fortemente ridimensionata ladi Stato L'Emilia in ginocchio: si paga l'abolizione del Genio civile e del Magistrato per il Po L'Emilia in ginocchio per la furia del. Ora i ...Quest'anno, dopo l'emergenzache ha gravemente colpito l'Emilia Romagna, molto spazio sarà ... Per informazioni è possibile contattare il Gruppo Comunale per mail (@moproc.com ) o ...Direzione gara edi manifestazione saranno ubicate a Villa La Mausolea, a Soci. ... immobili di lusso: l'offerta sfiora i 3,50 miliardi 30 Giugno 2023, allerta gialla per temporali ...

**Maltempo: segreteria Pd con Schlein lunedì a Forlì** La Nuova Ferrara