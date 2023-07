Maltempo al Nord | temporali e grandinate su diverse zone | disagi a Malpensa

Un'ondata disi è abbattuta su alcune zone delItalia dalla serata del 12 luglio. Temporali soprattutto a Milano, nel Varesotto, nel Bresciano e in provincia di Novara. Disagi all'aeroporto di ...e nubifragi alIl, invece, ha già colpito ildella Lombardia: in diverse località, soprattutto tra Comasco e Varesotto, si sono verificati forti temporali e i vigili del ...Ma ci sono anche città che 'respirano' grazie alin arrivo ale che avranno il bollino verde (nessun rischio per tutta la popolazione) domani o dopodomani: si tratta di Verona (verde ...

Maltempo in India, piogge monsoniche nel nord: almeno 66 vittime TGCOM

CRONACA, la forte perturbazione che ha colpito il nord Italia nella tarda serata di mercoledì ha provocato diversi danni anche a Brescia. In via Orzinuovi, la copertura di una concessionaria Jaguar-La ...Forti temporali, alberi spezzati, allagamenti e blackout. Sono decine gli interventi del vigili del fuoco in Friuli per l’ondata di maltempo che ha colpito la regione. Le area più colpite: Travesio, P ...