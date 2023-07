(Di giovedì 13 luglio 2023) Non esistono esami per la grave patologia neurodegenerativa. Ma un sistema di Intelligenza Artificale ha individuato combinazioni di metaboliti che potremmo sfruttare come marker sanguigni

Malattia di Parkinson, la possibilità di fare la diagnosi con un semplice test del sangue Vanity Fair Italia

Col Parkinson si può. È il messaggio veicolato su due ruote dal “Tour de Parkinson – Bike to Barcelona” che ha portato una cinquantina di persone con Parkinson o ...Lo smartwatch potrebbe svelare “tracce” di malattia di Parkinson fino a 7 anni prima la comparsa dei sintomi. È il risultato di uno studio molto importante, pubblicato su ...