Maglie allenamento SSC Napoli | le prime indiscrezioni | tre colori e il logo dello sponsor sul petto – FOTO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Diversesul web su quelle che sono le nuoved’che ilindosserà durante il ritiro di Dimaro. Circolano su vari social network immagini delle divise che i calciatori del SSCdovrebbero indossare durante il ritiro di Dimaro Folgarida, che prenderà il via tra pochi giorni. I tifosi sono sempre più impazienti di poter ammirare dal vivo i loro beniamini e molti si chiedono qualiverranno utilizzate durante gli allenamenti. La pagina “A tutela della Maglia del” ha cercato di rispondere a questa domanda, pubblicando sui social network alcune immagini che potrebbero rappresentare il ‘training kit’ della SSCper la stagione 2023/2024. Secondo le voci che stanno circolando in queste ore sul web, ...

Ultime notizie Napoli - C'è attesa per le nuovedadel Napoli, annunciate nei giorni scorsi con la sponsorizzazione Ebay sul torace: secondo quanto pubblicato sui social dalla sempre attenta pagina "A Tutela della Maglia del ...... ma sono sicuro che i ragazzi proveranno a fare quello su cui abbiamo lavorato in. Mi ... Per la stagione avremo duepersonalizzate, che abbiamo realizzato in collaborazione con Linea ...Insigne, che nel pomeriggio sosterrà il suo primoè il classico giocatore di categoria:... Oltre a Frosinone e Benevento ha indossato anche ledi Napoli, Perugia, Reggina, Avellino, ...

Maglie allenamento SSC Napoli, primi spifferi: tre colori e nuovo sponsor sul petto (FOTO) AreaNapoli.it

Le nuove magliette di allenamento della Ssc Napoli, secondo quanto riportato da A Tutela Della Maglia Del Napoli ...Sono state svelate le nuove maglie da allenamento del Napoli per la stagione 2023/24 con sponsor Ebay esposto sulla maglietta ...