Mafia | Mantovano frena Nordio | “Modifiche a concorso esterno non sono in discussione”

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – “Ai parenti delle vittime di– a Salvatore Borsellino e Maria Falcone – dico che modificare il reato diin associazione mafiosa non è un tema in, il governo non farà alcun passo indietro nella lotta alla criminalità organizzata. Cialtre priorità”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo, parlando con il Fatto Quotidiano, interviene sull'ipotesi, avanzata dal ministro della Giustizia Carlo, di 'rimodulare' il reato diin associazione mafiosa. Per“la giurisprudenza sulè consolidata” e “non c’è bisogno di aprire un altro fronte”, nonostante, ammette, ...

Intervistato dal Fatto Quotidiano . "Ai parenti delle vittime di- a Salvatore Borsellino e Maria Falcone - dico che modificare il reato di concorso esterno in ... Alfredo, in un ...'Non riaprirei altri discorsi', aggiungericordando che 'sul concorso esterno la giurisprudenza è consolidata', mentre bisognerebbe prestare attenzione alla 'recentissima' sentenza della ...Dopo le proteste delle vittime di, da Salvatore Borsellino a Maria Falcone, il Sottosegretarioha voluto chiarire la posizione del governo: nessuna modifica in discussione. "La ...

Mafia, Mantovano frena Nordio: "Modifiche a concorso esterno non ... Entilocali-online

(Adnkronos) – “Ai parenti delle vittime di mafia – a Salvatore Borsellino e Maria Falcone – dico che modificare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è un tema in discussione, il go ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...