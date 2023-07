(Di giovedì 13 luglio 2023) Palermo, 13 lug. (Adnkronos) - "C'è una flessione nei numeri deidi, non solo nella quantità ma anche nella qualità e nei numeri. E questo non è un dato incoraggiante. Non c'è dubbio che isiano uno strumento per il crimine organizzato. Il fatto che non ce ne siano di nuovi, in parte dipende da unache in questo momento a nostro giudizio potrebbe esser migliorata". A dirlo davanti alla Commissione nazionale antiè il Procuratore di Palermo Maurizio de

FOTO A Palermo le istituzioni per ricordare quanto accaduto nel 1992, quando lauccise ... il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, il procuratore capo Maurizio De, il procuratore ...... avvocato dei figli di Paolo Borsellino e marito di. Una risposta amara, dopo che Trizzino, ... "La politica deve avere le carte in regola per combattere la: questo significa essere ...... i miei nipoti, Manfredi e Fiammetta , è anche il marito diBorsellino . Non lo ho ... Nell'articolo poi Fabio Trizzino ritira fuori il dossier- appalti come movente della strage ...

Mafia: De Lucia, ‘migliorare legislazione sui collaboratori giustizia’ La Ragione

Palermo, 13 lug. (Adnkronos) – “C’è una flessione nei numeri dei collaboratori di giustizia, non solo nella quantità ma anche nella qualità e nei numeri. E questo non è un dato incoraggiante. Non c’è ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta per stragi di mafia del 1993, perquisiti casa e ufficio di Marcello Dell'Utri ...