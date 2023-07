Madonna in via di guarigione ma fa testamento | no alla vendita di gadget post mortem

(Di giovedì 13 luglio 2023) Qualche giorno fa aveva fatto sapere di essere “sulla via della”, pronta a tornare “il prima possibile più forte di prima”. Ora però il tabloid britannico The Sun, dà la notizia secondo cui ildell’artista sarebbe pronto seminando così qualche dubbio sulle sue reali condizioni di salute. Ad aver spintoa prendere carta e penna per stilare le sue ultime volontà sarebbe stato il suo ricovero d’urgenza a fine giugno dopo un’infezione batterica. La sua condizione di salute l’avrebbe, infatti, portata a mettere mano alle sue disposizioni testamentarie. D’altra parte, ha riferito il manager, l’rme relativosua salute è stato alto e la preoccupazione alle stelle per la sua famiglia, che ha pensato che la sua ultima ora fosse arrivata. In effetti...

Leggi ancherompe il silenzio: "Sono sulladel recupero" Ad aver spintoa prendere carta e penna per stilare le sue ultime volontà sarebbe stato il ricovero d'urgenza a fine ...... solo due giorni fa aveva fatto sapere di essere 'sulladella guarigione', pronta a tornare 'il prima possibile, piu' forte di prima'. Ad aver spintoa prendere in mano la sua successione ...... nel borgo in provincia di Roma, anche la chiesa di San Francesco (del '400) e quella della... Bisogna percorrere laBraccianese Claudia, in direzione di SP5a fino a raggiungere il borgo sul ...

Madonna è in via di guarigione: il primo messaggio social della ... Radio Kiss Kiss

La pop star mondiale ha il caso di Michael Jackson come esempio: per questo, ha lasciato un testamento con regole molto rigide ...Qualche giorno fa aveva fatto sapere di essere "sulla via della guarigione", pronta a tornare "il prima possibile più forte di prima". Ora però il tabloid britannico The Sun, dà la notizia secondo cui ...