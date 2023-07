“Ma è pazzesco” GF Vip 8 | 4 attori tra i concorrenti | c’è anche lei | la più grande di tutti

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 13 luglio 2023) Continuano a farsi le indiscrezioni a proposito dell’attesissimo GF Vip 8, che sarà composto da 12 vip e 8 nip ancorada scoprire. Sembra in più, si legge sul Fatto Quotidiano, che Pier Silvio Berlusconi abbia bocciato tutte le proposte degli autori di Alfonso Signorini, eccetto una. Adessoaltri quattro nomi. Dopo che la testata citata ha fatto sapere del categorico no di Pier Silvio Berlusconi sul cast proposto in questi giorni per il GF Vip 8, che avrà inizio il prossimo settembre e che non durerà più di 3/4 mesi circa, Tv Blog ha rettificato spiegando che Justine Mattera potrebbe essere stata ammessa. E i nuovi quattro? GF Vip 8, tra isputano quattroL’ex moglie di Paolo Limiti (1940-2017) potrebbe essere stata l’unica approvata da Pier Silvio Berlusconi. Assolutamente ...