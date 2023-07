Il colosso svizzero dell'orologeria Swatch ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con unin crescita del 55,6% a 498 milioni di franchi (517,32 milioni di euro), sfiorando quota mezzo miliardo....argomento specifico sul ritardo e se c'è un ritardo ma credo che questo sia un esercizio non... 'Andrò in Parlamento il 18' luglio 'per la relazione, e penso di essere andato in ......92%, l'investimento nell'Impianto A non generava alcun "", mentre quello nell'Impianto B ... Il contratto A prevede la riscossione di un canone di locazioneanticipato del valore di 10.

L'utile semestrale di Swatch sfiora i 500 milioni di franchi - Ultima ... Agenzia ANSA

Il colosso svizzero dell'orologeria Swatch ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con un utile in crescita del 55,6% a 498 milioni di franchi (517,32 milioni di euro), sfiorando quota mezzo miliardo. (ANS ...Forte crescita degli affari nel primo semestre per Swatch: il colosso orologiero ha visto le vendite salire (su base annua) dell'11% a 4,0 miliardi di franchi, con un incremento che in valuta locale r ...