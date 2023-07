L’ultimo controverso trasferimento di un calciatore in Arabia Saudita

(Di giovedì 13 luglio 2023) Da Sergej Milinkovic-Savic ci si aspettavano ancora grandi cose in Europa, ma lui ha preferito andare a giocare con l’Al-Hilal

episodioaccaduto a Wimbledon ha 'costretto''associazione che riunisce e rappresenta le giocatrici professioniste a diffondere una nota per precisare alcuni aspetti e prendere ...... Williams ha aggiunto un parere personale su George Russell , suo ex pilota nonchéad aver regalato un piazzamento sul podio a uno dei team più vincenti della storia nelGP del ......modalità oggettive per stabilire se il più discusso e... gli antiallegriani a chiedere, bava alla bocca ,'esonero di ... hanno subito un'involuzione che nel caso di quest'ha ...