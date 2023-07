Lukaku | la novità che spiazza i tifosi della Juve | tutto deciso

Il nuovo undici titolare dell'Inter: tutte le. Autentica rivoluzione tra i pali, con ... che garantirà all'Inter un tesoretto davvero importante, utile per dare l'assalto a Romelue ...ONANA AD APPIANO - Nessuna. E Onana che - riporta Mediaset - regolarmente e come da copione,...dalla sua cessione servano per l'operazione con il Chelsea per riportare a Milano Romelu, ...La Juve parlava da marzo con Sébastien Ledure, il legale di. Ma è meglio non dirlo in giro perché la cosa potrebbe deludere qualcuno. Il Chelsea non ha ... Non sarebbe una, almeno per il ...

Novità Inter: presentata la nuova offerta al Chelsea per Lukaku, le cifre! Per Onana… SOS Fanta