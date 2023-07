Lukaku ha fretta | Inter e Juve vanno piano

(Di giovedì 13 luglio 2023) MILANO - Chiaro che Inzaghi non possa esporsi pubblicamente, ma con Marotta e Ausilio è stato "cristallino", sin dalla riunione post - Istanbul: per vincere lo scudetto , l'ha bisogno di...

MILANO - Chiaro che Inzaghi non possa esporsi pubblicamente, ma con Marotta e Ausilio è stato "cristallino", sin dalla riunione post - Istanbul: per vincere lo scudetto , l' Inter ha bisogno di. Gli innesti di Thuram e Frattesi sono colpi importanti, Bisseck è un'aggiunta preziosa per la rosa, ma solo Big Rom sposta davvero gli equilibri. Ecco perché il tecnico piacentino lo aspetta ......00, appare sempre più indirizzato verso una permanenza al Galatasaray mentre Romelu, ... ruolo che a Trigoria va coperto e anche inL'apertura del Corriere dello Sport: 'Pressing su'. Clamoroso: adesso il Chelsea mettea Juve, Inter, PSG. Lo scippo arabo: l'Al - Ahli si lancia su Zielinski. Milan: Loftus - Cheek ...

Mercato Inter, il Chelsea mette fretta per Lukaku: altre due big in corsa Calcio in Pillole

Il Chelsea e la società nerazzurra al lavoro per trovare la quadra. Onana ai saluti: si attende il rilancio United ...Le parole di Simone Inzaghi hanno dato il via alla nuova stagione nerazzurra. Idee chiare per l'allenatore e anche per la coppia Marotta-Ausilio ...