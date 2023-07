Lukaku fondamentale per l’Inter! Ad oggi no alternative

(Di giovedì 13 luglio 2023) Romeluvuole l’Inter. Ed il club nerazzurro spera di accontentare il suo desiderio di tornare a Milano. NO– Romeluspinge per il rientro all’Inter. ILa volontà del calciatore, espressa più volte, è ancora salda: al Chelsea ha fatto sapere di non aver intenzione di valutare altre proposte, il ritorno a Milano è una priorità. Una priorità reciproca perché anche per l’Inter il rientro del belga èper raggiungere gli obiettivi prefissati per la prossima stagione. Se si vorrà davvero puntare allo scudetto della seconda stella, accompagnato da un percorso convincente nelle coppe, Inzaghi dovrà avere a disposizione una squadra completa e condi livello in tutti i ruoli. E proprio il tecnico, nella conferenza di ieri, ha ammesso il desiderio di allenare ...

...riusciti a sfruttare le occasioni avute soprattutto con Lautaro (sullo zero a zero) e con... Haaland (LaPresse)Abbiamo poi Gundogan (che è stato un giocatorea livello di inserimento)...... un centrocampista centrale ma soprattutto Romeluper cui serve una cifra vicina ai 40 ... Oltre alla squadra che va in campo ce n'è un'altra dietro le quinte che è. Siamo un bel team ...adesso è del Chelsea, sappiamo cosa rappresenta per noi è cosa ha fatto nel finale della ... Saràpartire bene, abbiamo un inizio soft ma tutte le partite del campionato riservano ...

Padovan: "Lukaku fondamentale per Inzaghi, strano che l'Inter ... L'Interista

Sulla pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico ha parlato della nuova stagione che inizia in questi giorni coi raduni delle squadre ..."Lukaku, una volta capito che non poteva tornare nuovamente in prestito, si sarebbe aspettato dall’Inter una mossa più decisa per riprenderlo" ...