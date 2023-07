Lukaku | contatti in corso | il Chelsea può aprire a una cifra | l’Inter accelera

(Di giovedì 13 luglio 2023)non è partito per prendere parte al raduno con ile attende la mossa del. Gli inglesi aprono a una possibile soluzione, ma i colloqui sono ancora invuolere per evitare qualsiasi brutta sorpresa.? Inter econtinuano a parlare per l’operazione legata al possibile rientro definitivo di Romeluin nerazzurro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su Twitter, i due club sono in contatto per parlare della nuova offerta da 30 milioni di euro a cui gli inglesi potrebbero ora anche, dal canto suo, sta provando adre per chiudere quanto prima l’operazione al fine di evitare inserimenti a sorpresa ...

In tutto questo si è inserita la Juventus, che ha allacciato icon il Chelsea in attesa di ... il legale di. 'Il Chelsea non ha mai offerto Big Rom alla Juve: è stata la Juve a ...Giuntoli in quel di Londra intanto avrà deicon il Chelsea per valutare l'effettivo ... prima di un eventuale affondo per Vlahovic, deve però sistemare la vicenda: 'Big Rom' è stato ......mancino potrebbe lasciare la Juventus.23.10 Formalizzata la nuova offerta dell'Inter per: 30 ...al 202618.45 - Roma e Westerlo nuovamente a lavoro per la cessione di ReynoldsRipresi i...

Inter, nuova offerta per Lukaku: contatti continui con il Chelsea numero-diez.com

L'Inter continua a lavorare senza sosta per riportare Romelu Lukaku a Milano nuovamente, questa volta però non con la formula del prestito. Ultima offerta formulata al Chelsea ...Il Chelsea non molla la presa per Moises Caicedo, ma il Brighton non sembra voler fare passi indietro e spara alto per il suo cartellino ...