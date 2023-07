L' ottimismo di Paolo Scaroni per la prossima stagione del Milan

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Tifosi rossoneri state tranquilli, Giorgio Furlani sta costruendo una squadra da Champions League". Le parole in esclusiva del presidente del, ridanno energia e buon auspicio dopo settimane con qualche malumore di troppo in casa rossonera. “La squadra si sta attrezzando per giocare ad alti livelli, con giocatori alti, forti, tecnici e veloci. Stiamo lavorando per costruire qualcosa di importante e lo stiamo facendo a buoni ritmi direi, anche perché le novità sono state tante”. Le novità, dalle parti di via Aldo Rossi non sono di certo mancate, l’ultima riguarda la firma fino al 2027 di Christian Pulisic, solo poche ore fa: “Ci piacciono i giocatori forti, ormai i tifosi si stanno abituando bene. Facciamo un acquisto alla settimana. Voglio essere chiaro però, siccome mancano sei settimane alla chiusura del ...