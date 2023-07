Lotta | Ranking Series 2023 Budapest | Abraham Conyedo quinto nei 125kg | Honis settimo nei 97kg

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 luglio 2023)chiude alposto nella categoriavalida per la quarta tappa didilibera a. L’azzurro viene sconfitto agli ottavi dall’americano Mark Parris, ma la vittoria in finale dello statunitense consente adi essere ripescato. L’italiano manca il podio perdendo la finale per il terzo posto con il cinese Deng Zhiwei con il punteggio di 6-1. L’altro azzurro Konradsi ferma alposto nella categoria. Dopo aver vinto agli ottavi con Vegh, l’azzurro viene battuto dal kazako Urkimbay per 10-2 concludendo la sua corsa ai quarti di finale. SportFace.