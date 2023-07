Lorella Cuccarini rivela | «Mi volevano su Rai1 al posto di Serena Bortone ma ho rifiutato | ecco perché»

(Di giovedì 13 luglio 2023)desiderata alla Rai. Lo ha svelato la showgirl nelle ultime ore, rompendo il silenzio sulle recenti modifiche avvenute in Mediaset e in Rai e spiegando il motivo per il quale non avrebbe accettato ilprecedentemente occupato dasu. Ora tornerà Caterina Balivo su Rai 1 ma a quanto pare non è stata la prima scelta. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Le parole di«Si è vero. Sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento daytime Rai – ha raccontatoin un’intervista a TvBlog-. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha prola fascia dalle ore 14 dima ...

Wax si è raccontato a. Ospite della rubrica Dimmi di te, uno dei format realizzati dalla coach di Amici 22 per il suo canale YouTube, il cantante ed ex allievo di Arisa ha ricordato la sua esperienza ...Caterina Balivo tornerà su Rai1 nel posto lasciato libero da Serena Bortone , ma a quanto pare non è stata la prima scelta.fra le pagine di TvBlog ha infatti confessato di aver rifiutato quel programma., i motivi per cui ha detto no Lasta bene a Mediaset " perché ho ...desiderata alla Rai. Lo ha svelato la showgirl nelle ultime ore, rompendo il silenzio sulle recenti modifiche avvenute in Mediaset e in Rai e spiegando il motivo per il quale non ...

Lorella Cuccarini: "Ho rifiutato una proposta in Rai, resto ad Amici" Novella 2000

Wax si racconta a Lorella Cuccarini dopo la sua esperienza nella scuola di Amici 22. Wax si è raccontato a Lorella Cuccarini. Ospite della rubrica Dimmi di te, uno dei format realizzati dalla coach di ...Lorella Cuccarini conferma Amici per la prossima stagione televisiva e confessa di aver rifiutato un programma in Rai. Ecco le sue parole. Lorella Cuccarini, da anni ormai professoressa della scuola d ...