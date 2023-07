Lorella Cuccarini lascia Amici per un ritorno in Rai? Ecco la verità

Caterina Balivo tornerà su Rai1 nel posto lasciato libero da Serena Bortone , ma a quanto pare non è stata la prima scelta.fra le pagine di TvBlog ha infatti confessato di aver rifiutato quel programma., i motivi per cui ha detto no Lasta bene a Mediaset " perché ho ...desiderata alla Rai. Lo ha svelato la showgirl nelle ultime ore, rompendo il silenzio sulle recenti modifiche avvenute in Mediaset e in Rai e spiegando il motivo per il quale non ...Proprio oggi vi avevamo parlato die del grande feeling con Maria De Filippi , al punto che, secondo TvBlog.it, oltre ad Amici 23 potrebbe essere impegnata prossimamente anche in un altro programma targato Fascino. ...

Lorella Cuccarini: Mi volevano in Rai ma ho rifiutato, non ne valeva la pena scatenare polemiche Fanpage.it

Il personaggio che vediamo in foto era un bambino di 7 anni, oggi è considerato uno dei più importanti professionisti: ecco chi è.Lorella Cuccarini conferma Amici per la prossima stagione televisiva e confessa di aver rifiutato un programma in Rai. Ecco le sue parole. Lorella Cuccarini, da anni ormai professoressa della scuola d ...