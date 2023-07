Per l'anteprima del film, i fan hanno colorato le strade didi rosa, indossando abiti e accessori in tinta con il mondo Barbie. 13 luglio 2023In un mondo che sisempre più di rosa shocking, c'è chi dice no. Quel qualcuno è Sua Altezza Reale Kate Middleton ... La principessa di Galles aper visitare lo Young Victoria&Albert , ex V&...È il caso dell'ibrido italo - britannico Jordanluca chedi rosso sangue la collezione ... attualizzando poi elementi vittoriani e mettendoli in contrasto con le uniformi sia della City di...

Londra si tinge di rosa per la premiere europea di Barbie Agenzia ANSA

Cara Delevingne è stata immortalata a Wimbledon in compagnia della nuova fidanzata Minke: le due, tra baci e carezze, sono apparse molto innamorate ...La star del calcio Usa si ritira a 38 anni: «È con un profondo senso di pace e gratitudine che ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione». Attivista Lgbtq, rifiutò di incontrare Trump ...