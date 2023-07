L’ondata di calore verso un peggioramento Giuliacci | “Fino a 50 gradi percepiti al Sud”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Gli effetti dell’anticiclone africano sull’Italia non accennano ad attutirsi. Anzi, tra il fine settimana e i primi giorni della prossima è possibile un ulteriore. Se con gli strumenti della missione “Sentinel-3” del programma Copernicus, l’Agenzia spaziale europea (Esa) ha realizzato una grafica che mostra come, tra il 9 e il 10 luglio, sotto l’influenza dell’anticiclone Cerbero, la temperatura del suolo abbia raggiunto i 47in Puglia e in Sicilia eai 50° tra i versanti orientali dell’Etna, non è detto che si sia trattato dei picchi dell’estate. Secondo il meteorologo Andreail fine settimana “sarà bollente con le temperature percepite che in alcuni casi potrebbero avvicinarsi pericolosamente ai 50”. Sarà un “caldo opprimente – aggiunge ...