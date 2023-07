Lombardia | dal 1Â° settembre ' ritocco' a treni e bus regionali | +4%

...primo settembre il costo dei biglietti e degli abbonamenti ferroviari aumenterà del 4,01%, mentre per i titoli di viaggio delle linee autobus il rincaro sarà del 4,81%. Lo ha deciso la,...Consiglio di stato ok all'acquisto della sede del Tar Lazio Il Consiglio di presidenza della ... FI e Lega non si rassegnano ad aver preso pochi voti ine Lazio e vogliono... Si è tenuto a ...'Aveva insultato la mia fidanzata' Interrogato nei mesi scorsipm Pasquale Addesso, titolare ... Radon in: i 90 i comuni dove il rischio di un tumore ai polmoni è più elevato Cosa è ...

La Lombardia flagellata dal maltempo TGR Lombardia

Caro-treni e autobus regionali alle porte. Brutta notizia per i pendolari che usano treni e sui bus regionali, perché al rientro dalle vacanze le corse saranno più salate: ...Alessandro Corbetta e Silvia Scurati, primi firmatari della proposta, dichiarano: «toelettatore sempre più centrale per il benessere degli animali, giusto regolamentarlo» ...