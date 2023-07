L’occupazione si contrarrà? È la storia della produttività

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 13 luglio 2023) Leggo molti articoli che dicono che l’Intelligenza Artificiale porterà via lavoro alle persone, poi ogni tanto leggo alcune ricerche che dicono l’esatto contrario. Per quanto strano possa sembrare hanno ragione entrambi e lo abbiamo visto quando arrivò l’elettricità il cui utilizzo si è diffuso esattamente un secolo fa. Un aumento improvviso diportato da una nuova tecnologia in un settore può portare a tre conseguenze a seconda delle caratteristiche del settore. Settore con concorrenza e clienti elastici rispetto al prezzo (comprerebbero di più se costasse meno): i prezzi diminuiscono e le aziende assumono più personale. Ad esempio quello che è successo nel settore delle telecomunicazioni con l’arrivo di Internet, in futuro probabilmente è quello che succederà nei settorisanità e dell’educazione. Settore senza concorrenza, per ...