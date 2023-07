Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 167 punti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lotra Btp etedeschi a 10 anni sia 167base. Il rendimento del decennale italiano è in calo al 4,2 per cento. . 13 luglio 2023

L'aspettativa era per una prosecuzione della stretta monetariale principali banche centrali. ... quando l'Italia era sotto attacco dei mercati ed era divampata la crisi dello. Detratta l'...Malgrado ciò, locon i Bund a 10 anni è sceso dai 180 punti base di fine maggio a una media ... Le prenotazioni hanno superato la cifra record dei 18 miliardile famiglie. Ed è verosimile che ...

