Lo sciopero si ferma | ma i sindacati attacano Salvini | La precettazione è vergognosa

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo le inconcludenti trattative portate avanti con idi categoria e i rappresentanti di Trenitalia e Italo, il ministroha firmato nella serata di ieri un provvedimento di riduzione della durata delloindetto dal personale ferroviario. L’astensione dal lavoro era inizialmente prevista per le durata di 24 ore a partire dalle 3 del 13 luglio, ma con l’intervento del ministro la durata è stata sostanzialmente dimezzata e lodovrebbe dunque terminare alle ore 15 di oggi. L’ordinanza, annunciata con grande rilievo sui canali social, è stata motivata dal ministro dalla necessità di non “lasciare a piedi un milione di pendolari in una giornata che prevederà temperature intorno ai 35 gradi in tutto il paese”. Al contempovuole intestarsi il ruolo di mediatore. Così, ...

Se lo fa almeno 48 ore prima che inizi sì, ma Salvini per dimezzare la durata di quello di Trenitalia e Italo ha usato un ...Non sil'azione preventiva e repressiva in ambito sicurezza dei Carabinieri di Savona. Nella ...] Politica Filcams CIGIL: 'per l'intera giornata di domenica 29 marzo' Posted on 24 Marzo ......italiani" "Ho appena firmato l'ordinanza - dichiara il ministro Salvini - che dimezza lo... Gli scioperi di giovedì e sabato: chi si(tra treni e aerei) e per quante ore Giovedì ad ...

Sciopero, si ferma il personale di Trenitalia e Italo il 13 e il 14 luglio WIRED Italia

"Orgoglioso di aver restituito il diritto di lavoro a milioni di italiani", dice il ministro. Ma le sigle sindacali promettono di impugnare il provvedimento. Polemica anche a sinistra. Fratoianni: "Sc ...Se lo fa almeno 48 ore prima che inizi sì, ma Salvini per dimezzare la durata di quello di Trenitalia e Italo ha usato un espediente ...