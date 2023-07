“Lo fa davvero | sono sicuro” Ilary Blasi | bomba choc da Fabrizio Corona Lui lo ha saputo e corre a dirlo a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) Estate bollente per, che in questi giorni si trova in Brasile insieme al compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Dopo la clamorosa notizia della separazione da Francesco Totti e la storia di lui con Noemi Bocchi, anche lei è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. Lo aveva raggiunto a Francoforte, poi era stato lui a farle visita a Roma. La conduttrice e showgirl romana, reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, si è messa alle spalle il matrimonio con l’ex calciatore e dirigente della Roma Francesco Totti e si è lanciata in una nuova avventura. Al riposo dopo l’impegno professionale lungo tre mesi alla conduzione dell’Isola dei Famosi, la conduttrice Mediaset si è ritagliata qualche giorno di relax a Rio De Janeiro insieme al fidanzato Bastian. Leggi anche: “Sei una mer*a, fai schifo”. Messaggi privati sotto ...