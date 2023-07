Livigno Mountain Vibes | il tour dei Boombadash fa tappa sabato 15 luglio

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 13 luglio 2023)– Il primo appuntamento di, la rassegna musicale che la località diospiterà quest’estate in Plaza del Comun, sarà il concerto deiche stanno attraversando l’Italia con il SUMMER2023 – THE PARTY SPECIALISTS. L’evento sarà gratuito. Commentano isulla partecipazione alla rassegna: “Il 15porteremo ail nostro The Party Specialists, uno spettacolo unico e innovativo, concepito nel vero senso della parola come un party: ritmi serrati, tantissima energia e un assetto totalmente unico, arricchito dalla presenza del nostro batterista B-Dog e dal nostro corpo di ballo che impreziosiscono un live che praticamente è un viaggio. Un viaggio che ...