LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Pedersen | Benoot e Teuns davanti | gruppo vicino

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.03 I tre inseguitori si stanno per riportare sui tre, ma nelrilancia Fred Wright. 15.01 Buona collaborazione trache hanno un margine di una trentina di secondi sul. 14.59 Prosegue l’azione del trio al comando, ma da dietro hanno provato a lanciarsi all’inseguimento Izagirre, Amador e Jorgenson. 14.56 100 chilometri alla conclusione di questa dodicesima. 14.54 Sul duo di testa si è riportato Madsche ha fatto una gran prima parte di discesa. 14.51 I corridori sono arrivati allo scollinamento: adesso ci sono una decina di chilometri di ...

Sportface vi racconterà il2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, pagelle e molto altro ancora.L'appuntamento che era previsto a Castiglione del Lago per la rassegna il prossimo 28 luglio è stato rimandato di un anno , al 26 luglio 2024 , per l'annullamento del "estremo2023", il ......dà vita ad una serie di collaborazioni e partecipazioni in studio e, con diversi musicisti ed artisti famosi nel panorama musicale italiano ed europeo, aprendo fra gli altri, le date del"...

LIVE Tour, 11ª tappa: vittoria di Philipsen in volata, Vingegaard resta leader La Gazzetta dello Sport

Salmo ha aperto i battenti del suo tour dell'estate 2023: vediamo la scaletta dei concerti e tutte le date della tournée.chiamato Dove c’è il sole tour. Dopo l’enorme successo ottenuto con il live in Piazza del Plebiscito a Napoli, l’artista girerà l’Italia per poi volare all’estero, dove sono previste alcune tappe. La ...