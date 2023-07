LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | partita una durissima giornata | tantissimi scatti

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.04 Ritiro per lo spagnolo che si tiene la spalla. 14.03 Brutta caduta in discesa: a terra David De La Cruz (Astana Qazaqstan). 14.02 Riparte Wout van Aert: scatenato il belga. 13.59 Spazio al Col des Écorbans (2 km al 5.8%). 13.57 Proseguono ancora gli, a breve la seconda salita di. 13.55 Si è rotto il gruppo, staccata anche la Maglia Verde Jasper Philipsen. 13.54 Si aggiudica il GPM Dani Martinez davanti a Ciccone che conquista un punto. 13.52 Scatto di grandissima qualità dal gruppo: si muovono van der Poel e van Aert, a ruota Giulio Ciccone. 13.50 150 chilometri all’arrivo e non va via la fuga. 13.49 Proseguono gliin gruppo. 13.48 Si staccano Ewan e Sagan ...

Durante l'11a tappa del Tour de France un team radio dall'ammiraglia UAE ai suoi corridori ha scatenato panico e confusione ...