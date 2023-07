LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Jorgenson e Pinot inseguono Van der Poel sull’ultima salita

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.42 Il neerlandese ha forse esagerato e ora rischia di pagare lo sforzo! Il basco della Cofidis prende qualche metro di vantaggio! 16.41 Ion Izagirre attacca! Risponde Van der! 16.40 L’occasione per Thibautè d’oro, al suo ultimodein carriera. Ilse dovrà però sfruttare i pochi chilometri diche rimangono. 16.39 Ricongiungimento nel gruppo di testa! Può ancora succedere di tutto in un’altraspettacolare! 16.38 RIPRESO!raggiungono Van der. Gli inseguitori sono vicini, sono rimasti in cinque: Martin e ...

LIVE Tour, 11ª tappa: vittoria di Philipsen in volata, Vingegaard resta leader La Gazzetta dello Sport

Dopo il live allo Stadio di San Siro (Leggi qui recensione) per i Pooh è in arrivo l’appuntamento di sabato sera (15 luglio) allo Stadio Olimpico di Roma (dato sold out nei giorni scorsi), dove ...I Pooh aggiungono nuove date al tour, dopo il successo del live di San siro e il concerto che si terrà sabato sera all’Olimpico.